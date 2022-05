Marsala, oggi al via con 38° Kids la sesta edizione di 38° Parallelo

23/05/2022 06:00:00

Con la sezione 38° Kids, dedicata ai bambini e alla formazione e curata da Gianluca Caporaso, prende il via oggi a Marsala la sesta edizione del festival letterario 38° Parallelo - tra libri e cantine, che proseguirà fino al 29 maggio.

Filo conduttore degli appuntamenti – rivolti ai bambini, agli adulti, agli educatori e in generale a tutti coloro che vorranno radunarsi intorno al racconto e alle parole – sarà il tema “Marsala racconta - Parole e incanti tra la terra e il mare”. Il programma della sezione, che proseguirà fino al 25 maggio, coinvolgerà diversi plessi scolastici del territorio, oltre al Parco archeologico Lilibeo, declinando il tema delle narrazioni e integrandosi alle attività realizzate dall’associazione Nati per leggere di Marsala.

Un ricco calendario con più incontri nell’arco delle giornate, che vedrà la partecipazione di autori, studiosi ed esperti del settore come Alfonso Cuccurello, Michela Cesaretti Salvi, Teresa Porcella, Giulia Pastorino, Sergio Olivotti, Fuad Aziz, Chiara Lorenzoni.

«Sarà un festival all’insegna delle narrazioni e dei racconti – afferma Gianluca Caporaso – Racconti fantastici, racconti di viaggio, racconti nel tempo e sul tempo. Un raduno di parole e immagini per tessere attraverso le voci trame di comunità. Tutti gli ospiti in questo senso ognuno con il proprio linguaggio rappresentano tanti interessanti modi di portare in dono il racconto negli incontri».

Ideato e diretto da Giuseppe Prode, il festival 38° Parallelo propone narrazioni, scritture e occasioni di incontro per decodificare il presente, per porre questioni, analizzare i fenomeni geopolitici, le emergenze ambientali, il rapporto tra memoria e futuro, con l’intento di fornire strumenti per affrontare il tempo che verrà in una prospettiva “rigeneratrice”, nel segno dell’utopia “concreta” di Danilo Dolci.

“Utopiae - Geografia umana e di territori” è il tema della nuova edizione del festival, che si svolgerà in luoghi diversi del territorio marsalese, tra cui le sue rinomate cantine e il Parco Archeologico di Lilibeo. L’immagine del manifesto dell’edizione corrente è stata ideata dall’illustratore e fumettista Antonio Pronostico.

“Rai - Radio 3” è media partner della manifestazione, organizzata dall’Associazione 38° Parallelo e sostenuta a vario titolo da: Ministero della Cultura, Fondazione Treccani Cultura, Assemblea Regionale Siciliana, Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, Fondazione Sicilia, Banco BPM, Comune di Marsala, MOD, Fandango, HTS, Sigel.



PROGRAMA COMPLETO 38° KIDS

23 maggio

Ore 10.00 – “Dentro me cosa c’è?” – Incontro con Giulia Pastorino

- Ore 10.00 “Plesso Cardilla” – I.C. “Mario Nuccio”

- Ore 12.00 “Plesso Asta” – I.C “Sturzo – Asta”

Ore 10.00 – “Otto e Rino” – Incontro con Sergio Olivotti

- Ore 10.00 - Scuola Primaria “Plesso Gabelli” – I.C. “Pellegrino”

- Ore 12.00 – Plesso Cosentino” – I.C. “Mario Nuccio”

Ore 10.00 – “Raccontami la pace” – Narrazioni con Ass. Nati per leggere

- Ore 10.00 – Scuola dell’Infanzia – I.C. “Mario Nuccio”

- Ore 12.00 – Scuola primaria “Plesso San Michele Rifugio” – I.C. “Pellegrino”

Ore 10.00 – “La magia delle storie” – Incontro con Fuad Aziz

- Ore 10.00 S.M. “Sturzo” – I.C “Sturzo – Asta”

- Ore 12.00 “Plesso San Leonardo” – I.C. “Sirtori”

Ore 10.00 – “Aiutiamoli a fare da soli” - Incontro con Teresa Porcella

- S.M. “Pipitone” - I.C “Garibaldi – Pipitone”

Ore 12.00 – “Le parole Prima e poi – Viaggio poetico nel suono delle parole” Incontro con Teresa Porcella

- S.M. “Pipitone” - I.C “Garibaldi – Pipitone”

Ore 16.00 – Parco/Associazione

“La scienza è donna, la pace è bambina. Maria Montessori” - Gianluca Caporaso intervista Teresa Porcella

Destinatari: max 50 partecipanti su prenotazione

Ore 16.00 – Parco/Associazione – “Colori tra le mani” – Incontro con Fuad Aziz

Narrazioni: max 30 bambini su prenotazione

Ore 18.00 e ore 19.00 – Museo Archeologico

“Storie di leggerezza, amore e libertà” - Narrazioni con Michela Cesaretti Salvi

Doppio appuntamento per max 40 partecipanti su prenotazione

24 maggio

Ore 10.00 – “Raccontami la pace” – Narrazioni con Ass. Nati per leggere

- Ore 10.00 - Plesso “Santo Padre” I.C. “De Gasperi”

- Ore 12.00 – Plesso “Piano Oliveri” I.C. “De Gasperi”

Ore 10.00 “Appunti di Geofantastica” – Incontro con Gianluca Caporaso

- Ore 10.00 – Plesso “Piano Oliveri” I.C. “De Gasperi”

- Ore 12.00 - Plesso “Terrenove” - 5° Circolo “Strasatti””

Ore 10.00 – “Metamorfosi” – Incontro con Sergio Olivotti

- Ore 10.00 – S.M. “Mazzini”

- Ore 12.00 – Scuola primaria Plesso “Strasatti” - 5° Circolo

Ore 10.00 – “Quando sarò grande” – Incontro con Giulia Pastorino

- Ore 10.00 – “Garibaldi” - I.C. “Garibaldi - Pipitone”

Ore 11.00 – Museo Archeologico Laboratorio

Costruzione LIBRI D’ARTISTA con La luna al guinzaglio

- S.M. “Pestalozzi” - I.C. “Sirtori”

Ore 16.00 - Parco/Associazione

“La strada sotto le scarpe – Storie di viaggiatori”

Incontro sulla voce narrante e sulle storie – con Alfonso Cuccurullo

Destinatari: insegnanti, educatori, genitori – su prenotazione

Ore 16.30 - Parco/Associazione Laboratori di illustrazione – Con Sergio Olivotti e Giulia Pastorino

Destinatari: max 30 bambini su prenotazione

Ore 17.00 - Museo Archeologico

Laboratorio costruzione LIBRI D’ARTISTA con Ass. La Luna Al Guinzaglio

con La luna al guinzaglio Destinatari: max 30 bambini su prenotazione

Ore 19.30 - Museo Archeologico

“Gli ultimi in fondo alla fila” Spettacolo di Narrazione – Alfonso Cuccurullo

Destinatari: grandi e bambini – max 80 persone su prenotazione

25 maggio - Museo Archeologico

Ore 10.00 - “Raccontami la pace” – Narrazioni con Ass. Nati per leggere

- Ore 10.00 – 2° Circolo Cavour

- Ore 10.00 – Plesso “Villa del Rosario” – I.C. “Garibaldi – Pipitone”

Ore 10.00 - “La forma del tempo” – Incontro con Chiara Lorenzoni

- Ore 10.00 – Plesso Strasatti – 5° Circolo

- Ore 12.00 – Plesso “Sirtori” – I.C. “Sirtori”

Ore 10.00 - “Storie dell’altro mondo” – Incontro con Gianluca Caporaso

2 Narrazioni, all'aperto, con 50 bambini per volta

- Ore 10.00 – Plesso “Livatino” – I.C. “Sirtori”

- Ore 12.00 – Plesso “Cavour” – 2° Circolo “Cavour”



Ore 11.00

Allestimento mostra collettiva con risultato laboratori e con mostra Biblioteca di Babele

Formazione operatori museo

Ore 16.30 - Parco/Associazione Laboratorio di illustrazione – Chiara Lorenzoni

Destinatari: max 30 bambini su prenotazione

Ore 17.00 - Museo Archeologico

Inaugurazione Museo di Comunità e inizio visite guidate

Visite guidate al Museo di Comunità

Ore 18.30 - Chiusura Kids