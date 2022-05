Petrosino 2022: Marcella Pellegrino ha incontrato la Senatrice Giammanco e l’Assessore Scilla

23/05/2022 12:09:00

Si è tenuto domenica 22 maggio un incontro tra la candidata sindaca per la città di Petrosino, Marcella Pellegrino, l’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca, onorevole Toni Scilla, e la senatrice Gabriella Giammanco, entrambi di Forza Italia.

L’occasione è valsa a ribadire la necessità di avere dei collegamenti regionali e nazionali in grado di supportare le azioni amministrative.

“Serve a questa città una donna come Marcella Pellegrino, che conosce ogni cosa di questa comunità, che conosce problemi e potenzialità di Petrosino. Insieme dobbiamo raggiungere il risultato del 12 giugno, serve coraggio, forza e passione”, queste le parole dell’assessore regionale all’Agricoltura Toni Scilla.

La senatrice Giammanco ha puntualizzato come i fondi del PNRR ma anche i fondi dell’Unione Europea possono incidere sul tessuto della pesca e dell’agricoltura di Petrosino: “Marcella tu sarai il sindaco che porterà avanti le istanze di tutti i cittadini”.

Ha concluso i lavori la candidata sindaca Pellegrino ricordando che questa competizione elettorale l’ha portata ancora più vicino alla comunità, sposandone speranze e preoccupazioni: “Io sono davvero una di voi. Tra le mie priorità la tutela delle persone fragili, dei disabili, degli ultimi. Abbiamo bisogno di tutele e abbiamo bisogno di collegamenti con le istituzioni regionali e nazionali”.