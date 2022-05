Petrosino 2022. Roberto Angileri annuncia tutti gli assessori

23/05/2022 08:43:00

Il candidato sindaco di Petrosino, Roberto Angileri, ha annunciato la squadra di assessori designati che lo affiancheranno in caso di elezione.

Nei giorni scorsi erano state annunciate le designazioni di Antonio Parrinello e Giovannella Licari all'atto della presentazione delle liste. Ieri sono stati ufficializzati gli altri due componenti. Ci sarebbe una riconferma, quella di Rocco Ingianni, già assessore nella giunta in carica guidata da Gaspare Giacalone, e poi Silvana Martinciglio.

Questi i profili degli assessori designati.



Prof. Silvana Martinciglio,

docente di lingua Inglese presso il Liceo Scientifico P. Ruggieri di Marsala, da sempre vicina ai ragazzi e alle famiglie anche per essere stata vice preside per tanti anni. Attenta alla vita del territorio.

Ing. Rocco Ingianni

Laureato in ingegneria civile, libero professionista esperto nel settore dei LLPP. Vice sindaco in carica e assessore, punto di riferimento dell’amministrazione di Gaspare Giacalone.

Avv. Giovannella Licari

Avvocato, con studio in Petrosino, da sempre impegnata nel sociale e in politica. Riveste attualmente la carica di Segretaria del Circolo del Partito Democratico di Petrosino.

Antonio Parrinello,

Imprenditore agricolo, espressione del Movimento Liberi e fondatore del Comitato dei Giovani Agricoltori di Petrosino e Marsala. Esempio encomiabile di impegno nelle battaglie dei nostri viticoltori e di tutto il settore agricolo.

"Sono entusiasta di ogni singola scelta, di ogni singolo individuo che mi affiancherà in questo percorso. Sono donne e uomini che nel territorio si sono sempre distinti per valori, preparazione e voglia di fare" dichiara Angileri.