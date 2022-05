Marsala, il parcheggio comunale è chiuso da giorni. Il gruppo consiliare Civicamente chiede il ripristino

24/05/2022 09:21:00

Il parcheggio comunale di Marsala di via Giulio Anca Omodei è chiuso da diversi giorni, da quando i vigili del fuoco, chiamati da un cittadino, hanno ritenuto di chiuderlo all'utilizzo pubblico, tansennando l'area e richiedendo un intervento di messa in sicurezza all'amministrazione. Sul parcheggio comunale intervengono i consiglieri comunali di Civicamente Leo Orlando e Gabriele Di Pietra.

"Dopo essere stati contattati da un concittadino, ci siamo recati presso il parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei - scrivono i consiglieri -. Qualche minuto dopo il nostro arrivo, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Marsala raggiungevano il parcheggio in questione, anch’essi avvisati dallo stesso cittadino. Successivamente al sopralluogo effettuato dall’organo competente veniva contattato il Comando della Polizia Municipale e l’ufficio tecnico del Comune di Marsala, invitando gli stessi a mettere in sicurezza l’area del parcheggio sotteraneo e a transennarne l’accesso".

"A distanza di una settimana dispiace costatare che di quanto prescritto dai Vigili del Fuoco è stato fatto poco o nulla e che la stessa area risulta ancora oggi non accessibile - continuano Orlando e Di Pietra - creando notevoli disservizi a cittadini, commercianti e turisti che giornalmente erano soliti usufruire dell’unico parcheggio comunale presente nel cuore della città. Chiediamo all’amministrazione comunale e agli uffici competenti di adoperarsi affinché vengano ripristinate le condizioni di sicurezza, di decoro e pulizia della stessa area. In vista della stagione turistica, a dire il vero già iniziata, chiediamo anche che vengano attenzionati tutti i parcheggi ubicati in prossimità delle zone balneari - conclude la nota - e delle aree maggiormente vissute da turisti e cittadini".