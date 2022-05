Marsala, il circolo PD online organizza un'Agorà democratica sul lavoro con il ministro Orlando

24/05/2022 20:40:00

Un'Agorà democratica sui temi del lavoro e dei giovani con il ministro Andrea Orlando, ad organizzarlo è il circolo Pd online "Nilde Iotti" di Marsala.

Il circolo che coinvolge tesserati e non di diverse parti d’Italia organizza l'Agorà per discutere di problemi legati al mondo del lavoro e ai giovani con le continue evoluzioni nelle proposte di lavoro, tra opportunità e mancanza di sicurezza. Il salario minimo garantito al centro del dibattito politico per superare le diseguaglianze.

All’incontro interverrà Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, altri rappresentanti della politica, sigle sindacali, imprenditori, fondatori di start up e studenti.

Le Agorà sono uno spazio aperto al dibattito e occasioni di confronto importanti tra istituzioni e comunità.

Tra gli interventi, inoltre, ci saranno:

- Eleonora Mattia, Consigliera regione Lazio, Presidente Commissione Pari opportunità,

Lavoro e formazione, Giovani;

- Renzo Bufalino, Sindaco di Montedoro e Vice segretario Regionale Pd;

- Jacopo Torrisi, Responsabile regionale lavoro Pd Sicilia;

- Alfio Mannino, Segretario regionale CGIL;

- Luisella Lionti, Segretaria regionale Uil;

- Sebastiano Cappuccio, Segretario regionale Cisl;

- Loana Giacalone, Dirigente scolastica;

- Tommaso Lucentini, Founder Start up e Consulente di recruiting;

- Vincenzo Marino, Co-founder Start up Innovativa;

- Daniela Tumbarello, membro del Comitato Direttivo e dell’Agenzia Nazionale Giovani;

- Martina Licari, imprenditrice;

- Monica Genco, Rete degli Studenti Medi;

- Debate;

Introduce Linda Licari, coordinatrice del Circolo Pd online Nilde Iotti;

modera Luana Alagna, Dott.ssa di Ricerca in Studi politici.

Interverranno per i saluti istituzionali Anthony Barbagallo, Segretario regionale Pd e Daniele Vella, Responsabile regionale organizzazione Agorà Sicilia;

"Il Lavoro è divenuto negli ultimi tempi, insieme alle altre emergenze, il tema sempre più complicato e difficile da affrontare soprattutto nel nostro Mezzogiorno - si legge in una nota a firma di Linda Licari -. Il circolo Nilde Iotti ha voluto fortemente questo incontro invitando il ministro Andrea Orlando che ringrazia, così come ringrazia tutti i partecipanti. Gli aderenti al circolo online, dal momento in cui hanno pensato di promuovere questo confronto, hanno subito scartato l’idea che esso potesse essere un evento fine a se stesso".

"E’ un’opportunità per approfondire due importanti aspetti - continua la nota -. I giovani troppo spesso vengono ignorati dalle istituzioni e dalle imprese, i quali quasi mai trovano una via agevole e percorribile che li aiuti a entrare nel mondo lavorativo e professionale e quando riescono a varcare questa soglia incontrano difficoltà di ogni tipo (mancato riconoscimento dei loro studi, mancato giusto compenso per la loro prestazione lavorativa). L’altro aspetto è legato alla intollerabile tragedia che si continua a morire sul lavoro e di lavoro. I nostri giovani sono scesi nelle piazze portando alto il nome di Lorenzo Parrelli (2004- “2022). Il suo è il segno destinato a rimanere nella vita di tutti noi. Una ferita profonda che interroga tutta la comunità, a cominciare da quella scolastica di cui era parte, dai ragazzi e dagli insegnanti del corso di formazione professionale. Lo stesso Presidente della Repubblica è intervenuto parlando della morte di quel ragazzo, affermando che la perdita di un giovane uomo, con il dolore lancinante e incancellabile che l’accompagna, ci impone l’impegno che non si debbano più piangere morti assurde sul lavoro. La sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto e assicurarla è un dovere inderogabile. Sulla base di queste considerazioni il circolo Nilde Iotti continuerà la sua battaglia - conclude la nota - per dar vita ad altri incontri e ad altre agorà per stabilire un continuo e proficuo confronto con la cittadinanza che avverte un grande bisogno per andare avanti per l’affermazione dei diritti e la libertà di tutti".

Per partecipare all’Agorà il 25 maggio 2022 alle 18,30 basta cliccare sulla piattaforma Google Meet.