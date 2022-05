Mimmo Turano nominato responsabile nazionale dell'Udc per le politiche del Mezzogiorno

24/05/2022 19:00:00

Mimmo Turano, deputato e assessore regionale Attività Produttive, è stato nominato responsabile della segreteria nazionale dell’Udc con delega alle politiche per il Mezzogiorno.

"E' un importante riconoscimento per un politico lungimirante che ha saputo lavorare per costruire relazioni e permettere l’ingresso nel nostro partito di nuove forze. Non è un caso che l’approdo all’Udc di Roberto Lagalla, oggi candidato a sindaco di Palermo, ha avuto la regia dell’assessore Turano. Se l’Udc oggi ha un suo esponente in lizza per il governo della quinta città d’Italia è anche merito di chi, come Turano, ha saputo guardare lontano, dimostrando spessore politico. A nome del gruppo parlamentare Udc del Parlamento siciliano esprimo il più vivo compiacimento per la nomina decisa dal segretario nazionale Lorenzo Cesa. A Mimmo Turano vanno i ringraziamenti per il lavoro fin qui svolto e gli auguri per il nuovo incarico. L’Udc rappresenta il centro politico ed oggi si avverte la necessità di un ritorno alla moderazione. Non è un caso che in molti si avvicinano al nostro partito e che altre formazioni politiche, ad esempio la Lega di Salvini, abbiano iniziato un percorso di avvicinamento al centro. Oggi c’è bisogno di confronto e condivisione per un progetto che metta al centro i cittadini. A Palermo, grazie alla tenace volontà di Mimmo Turano, si è costruita una coalizione attorno a Roberto Lagalla che dimostrerà come un progetto nato dal centro sia in grado di vincere le elezioni amministrative, e magari anche le regionali e le politiche. Noi il centro già lo rappresentiamo e accogliamo di buon grado quanti si stanno avvicinando per far crescere l’Udc. Ringrazio anche il segretario nazionale Lorenzo Cesa che, con il nuovo ruolo affidato a Turano, ha fatto prevalere la meritocrazia nelle scelte politiche. Sono certa che questo giusto paradigma nell’attribuzione delle responsabilità nel partito avvicinerà tante persone che con noi vogliono fare politica e costruire una Sicilia ed un Paese migliori”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc al Parlamento siciliano.

E si congratula con Mimmo Turano anche l'ex assessore regionale del governo Musumeci e candidato a sindaco di Palermo Roberto Lagalla: “Esprimo le più sincere congratulazioni all’amico Mimmo Turano per la nomina a responsabile della segreteria politica nazionale dell’Udc, con il compito di coordinare le politiche per il Mezzogiorno. Sono certo che onorerà l’incarico ricevuto con l’impegno e la passione che ha sempre contraddistinto il suo lavoro per la Sicilia e i siciliani, già nel ruolo di assessore regionale del governo Musumeci”.

“La nomina dell’amico Mimmo Turano a responsabile della segreteria politica nazionale dell’Udc con il compito di coordinare le politiche per il Mezzogiorno è motivo di orgoglio per il partito siciliano che esce così ulteriormente rafforzato” le parole del coordinatore regionale dell’Udc in Sicilia Decio Terrana. “Il segretario nazionale Cesa - continua Terrana - ha riconosciuto l’importante ruolo svolto dall’assessore Turano nella compagine di governo regionale e il suo contributo ed impegno su questioni cruciali per il tessuto produttivo e industriale siciliano”. “Con Mimmo e gli altri amici dell’Udc in Sicilia giocheremo di squadra per vincere alle prossime amministrative ed essere pronti a misurarci alle regionali e alle politiche” conclude il coordinatore dello scudocrociato.