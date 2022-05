Marsala, studenti del Classico in Spagna e alle Isole Azzorre. Visita al Comune per quelli del "Mazzini" e "Ruggieri"     

24/05/2022 20:00:00

Il Liceo Classico di Marsala (I.S.Giovanni XXIII-Cosentino) ha visto impegnati i propri alunni dell’indirizzo Cambridge in un progetto Erasmus+ “Food for Thought”, insieme alle scuole partner Mosa-RT College Heilig Kruis - Sint-Ursula B del Belgio, Escola Secundária Vitorino Nemésio del Portogallo e I. E. S. Maria Galiana della Spagna.

Il progetto è dedicato allo studio dei processi etici legati alla produzione e al consumo del cibo, ai metodi europei di produzione, dell’imballaggio alimentare, delle politiche che stanno dietro alle date di scadenza, allo spreco di cibo.



Lo studio di tali argomenti è stato condotto in lingua inglese, dopo una serie di incontri con esperti e specialisti del settore. Gli alunni, guidati dalla coordinatrice del progetto prof.ssa Rossella Pipitone, hanno realizzato diversi prodotti multimediali sull’argomento: video, presentazioni power point e presentazioni specifiche sul nostro territorio in lingua inglese ed infine una selezione di loghi che rappresentavano il progetto, per partecipare alla competition organizzata tra le scuole partecipanti.

Come già previsto dal progetto, sono state effettuate due mobilità: una in Spagna, a Siviglia, dal 18 al 24 Aprile 2022, a cui hanno preso parte cinque alunne della classe 3C ed un’alunna della 3E, accompagnate dalla Dirigente, dott.ssa Maria Luisa Asaro e dalla prof.ssa Rossella Pipitone, ed infine una seconda mobilità in Portogallo dal 2 all' 8 Maggio 2022 (Isole Azzorre, Terceira) a cui hanno partecipato cinque alunni della classe 3C e una della classe 3E, accompagnati dalle professoresse Daniela Gennaro e Rossella Pipitone.

La prossima mobilità è prevista a fine Ottobre a Maaseik, in Belgio, dal 24 al 30 Ottobre 2022. Infine, l'ultima mobilità avrà luogo a Marsala ad Aprile/Maggio 2023.



Durante le mobilità già effettuate sono state condivise, in lingua inglese, le esperienze fatte dagli alunni di ogni paese e sono state organizzate visite ad aziende alimentari ed agricole dei paesi ospitanti, sempre nell’ottica della tematica principale del progetto, suddiviso in due principali temi European Food Production methods e Food Packaging.

Infine gli studenti del Liceo Classico di Marsala hanno partecipato, a Siviglia, alla logo competition vincendo il premio per il miglior logo, che verrà utilizzato per tutti gli atti e le procedure del progetto stesso.



Il progetto ha permesso di incrementare le conoscenze degli studenti sul tema specifico della produzione e del consumo dei cibi, con particolare attenzione al punto di vista etico, e di confrontare differenze tra processi e abitudini produttive in paesi diversi, oltre a stimolare il confronto e l’attenzione nella posizione di consumatori, sempre più coscienti e consapevoli, puntando a creare un cambiamento in meglio per il futuro.

L'ISTITUTO “MAZZINI” E IL LICEO “RUGGIERI” IN VISITA AL COMUNE - Fine settimana con scolaresche in visita a Palazzo Municipale di Marsala e che hanno illustrato all'Amministrazione Grillo le iniziative didattiche su cui stanno lavorando. “Erasmus Ka 2: High five for the planet” è il progetto che la scuola “Mazzini” sta portando avanti. Gli studenti italiani si confrontano con quelli di Finlandia, Svezia e Spagna sulla tutela dell'ambiente. Della delegazione, guidata dalla dirigente Anna Maria Angileri, facevano pure parte i docenti coordinatori Rossella Lombardo, Nadia Casertano e Alessandro Lombardo. “Pace, giustizia e istituzioni solide” è invece il progetto su cui sono impegnati gli alunni della 3^ C del Liceo Scientifico “P. Ruggieri”. Accompagnati dalla docente Roberta Piccione gli studenti hanno visitato anche Palazzo VII Aprile e la Biblioteca comunale.

Studenti e docenti sono stati accolti dal sindaco Massimo Grillo e dal suo vice Paolo Ruggieri (ha anche la delega alla Pubblica Istruzione) che si sono complimentati per le attività didattiche su cui si stanno impegnando ed hanno aggiunto: “Approfondire le tematiche del percorso didattico, anche confrontandosi con i Rappresentanti istituzionali, è un buon esempio di educazione civica che rende migliori i cittadini di domani”.