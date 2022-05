Un massone al telefono ... 

25/05/2022 11:57:00

Un gravissimo episodio si è verificato, questa mattina, alla Prefettura di Trapani durante le audizioni della Commissione parlamentare antimafia, presieduta dal senatore Nicola Morra.

Una delle persone che dovevano essere ascoltate – oggi, di mattina, era la volta dei referenti locali delle logge massoniche presenti nel Trapanese – con il telefonino cellulare stava facendo ascoltare, ad un interlocutore, quanto veniva detto nel salone delle audizioni.

Una vera e propria diretta telefonica, insomma. E probabilmente l'avrebbe fatta franca se il presidente Morra non avesse abbandonato la stanza per recarsi in bagno.

Ha aperto la porta, sbattendola contro quella persona che stava origliando, con in mano il telefonino. In Prefettura è intervenuta la polizia che ha identificato il responsabile della vicenda che ora rischia la denuncia, assieme al suo interlocutore.