Mazara, ponte Arena. Il percorso alternativo insicuro e con pali pericolanti

25/05/2022 08:59:00

Il ponte sul fiume Arena, a Mazara, non è sicuro. Ma anche la strada alternativa non è da meno. Con pali della luce pericolanti, che rischiano di crollare sulla strada da un momento all'altro.

E' quanto segnalano diversi cittadini, stanchi della chiusura del ponte sul Fiume Arena per interventi di manutenzione che sono cominciati soltanto qualche giorno fa. Ma il ponte è chiuso da mesi. Poche decine di metri di chiusura che comportano una deviazione di 3 chilometri. E la strada alternativa per superare Bocca Arena non è più sicura. Ci sono due pali della luce pericolanti, uno sorretto in maniera molto precaria. In più, segnalano i cittadini esausti di fare ogni giorno un percorso lungo e tortuoso, una parete di terra e roccia rischia di crollare. Qui un nostro approfondimento di oggi, qui invece tutti gli articoli sul caso Ponte Arena.