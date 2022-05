Uomo investito sui binari ad Alcamo: amputato un braccio 

26/05/2022 17:13:00

Tragedia vicino Alcamo, dove un uomo di 60 anni, dipendente pubblico, è stato travolto da un treno mentre camminava a piedi lungo i binari.

L'uomo è sordomuto, e non ha sentito il fischio del treno, che più volte ha suonato per farlo allontanare. Il macchinista ha frenato, ma non ha potuto evitare l'impatto, anche se, quanto meno, ha ridotto la velocità del mezzo. Nonostante questo, per l'uomo le ferite riportate sono apparse subito gravissime. E' stato soccorso dal macchinista e dal capotreno, nonché dal proprietario di un appezzamento di terreno vicino la ferrovia. In pochi minuti è arrivata l'ambulanza da Balestrate, che ha stabilizzato il ferito e ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso per le sue condizioni disperate: un braccio era quasi del tutto strappato via, e c'era una profondissima lesione al piede, oltre a fratture varie. Al Civico di Palermo si è proceduto quindi all'amputazione del braccio. Il ferito è ora in rianimazione, le sue condizioni rimangono gravi.

L’impatto si è verificato ieri sera, intorno alle 19.30, nella zona del boschetto di contrada Sicciarotta - Calatubo, fra Balestrate ed Alcamo. Il treno ha urtato l’uomo proprio nei pressi del ponte in ferro sul torrente Calatubo al confine tra i due Comuni.