Cimitero di Marsala, dopo le polemiche il Comune corre ai ripari

Dopo le proteste per la sporcizia e alcuni disservizi al cimitero comunale il comune di Marsala corre ai ripari.

Sono diverse infatti le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione sullo stato in cui versa il cimitero. Il comune adesso annuncia che si "incrementano i servizi". Nei giorni scorsi, tra le altre cose, è stata denunciata l'impossibilità per una nonna di far visita alla propria nipotina defunta a soli 7 mesi perchè mancava l'ascensore.

L'Assessorato ai Servizi cimiteriali, diretto da Arturo Galfano, comunica che sono state recentemente acquistate nuove scale a servizio della struttura di via Ugo Foscolo. In totale, sono 24 - di due tipologie di misure - quelle consegnate al Comune di Marsala 24 e, nei prossimi giorni, saranno collocate lungo i viali del Cimitero. Si facilitano così le visite ai defunti posti in loculi di terza, quarta e quinta fila, utilizzando scale sicure, in sostituzione delle altre non più idonee per l'utilizzo da parte dell'utenza. La fornitura va ad aggiungersi a quanto, nei mesi scorsi, è stato realizzato dall'Amministrazione Grillo per incrementare i servizi ai visitatori del luogo sacro.

Da ultimo, l'installazione del nuovo ascensore in prossimità del viale Santa Croce e che consentirà la tumulazione nei nuovi loculi realizzati al piano superiore. Aggiunge l'assessore Galfano: “Nei mesi scorsi sono stati ristrutturati i servizi igienici per i disabili, collocate nuove panchine e fioriere, pavimentato l'ingresso centrale, realizzata nuova illuminazione a led in diversi settori. Tengo infine a precisare che, al Cimitero, la pulizia viene quotidianamente assicurata da due operatori ecologici e, comunque, invito i visitatori a collaborare nel mantenere il decoro che il luogo merita”. Sul punto, va pure detto che la manutenzione del verde è periodicamente assicurata, con le aiuole che continuano ad essere curate da ditte private in convenzione con il Comune.