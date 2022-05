Castellammare. Turano: "prossima settimana iniziano i lavori della strada d'accesso al porto"

26/05/2022 22:15:00

Castellammare: Turano, prossima settimana inizio lavori strada accesso al porto

"La prossima settimana inizieranno i lavori per per la sistemazione della strada di accesso al porto di Castellammare del Golfo” lo annuncia l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano.

"Ringrazio il presidente Musumeci e il collega assessore alle infrastrutture Marco Falcone - continua Turano - non solo per aver ascoltato la richiesta mia e della comunità di Castellammare del Golfo per il rifacimento della strada di accesso al porto di Castellammare ma anche per aver garantito tempi veramente celeri per l'affido dei lavori".

L’intervento che riguarderà il tratto da via Cerda al piazzale del porto secondo le indicazioni degli uffici del Genio civile dovrà tenere conto dell’alta densità turistica della zona e dunque durare al massimo trenta giorni dalla data di consegna dei lavori. Per l'opera il Governo Musumeci aveva stanziato 250 mila euro.