Marsala, il 27 maggio il convegno "Resto al Sud" organizzato dal Gal Elimos

26/05/2022 13:00:00

Il Complesso Monumentale San Pietro ospiterà un importante evento i cui destinatari saranno Giovani Imprenditori dai 18 ai 55 anni e PMI costituite dopo il 2 giugno 2017. L’evento si terrà il 27 Maggio, alle ore 10:30.

L’incontro si avvale del patrocinio dell'Amministrazione comunale ed è organizzato dal GAL ELIMOS, come ente accreditato Resto al Sud.

Saranno presenti il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, Giuseppe Glorioso, referente Invitalia, e Sergio Samannà, Responsabile della filiale BCC DON RIZZO di Marsala.

Sono stati invitati a partecipare tutti gli Ordini professionali della provincia di Trapani. Nella stessa occasione interverranno alcuni testimonial/PMI, presenti all’evento, dando la loro testimonianza dell’idea progettuale realizzata grazie alla misura Resto al Sud.

Al termine, vi sarà uno spazio dedicato agli incontri One to One per esporre la propria idea imprenditoriale. Chi è interessato a partecipare gratuitamente ad una consulenza con esperti della misura, sarà necessaria la prenotazione via e-mail galelimosrestoalsud@gmail.com o tramite messaggio al numero whatsapp 366.6350913.