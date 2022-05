Il cimitero di Castellammare in stato di abbandono. La denuncia del consigliere D'Aguanno

26/05/2022 00:00:00

Il cimitero comunale di Castellammare del Golfo si trova in condizioni di abbandono. Con una interpellanza rivolta al sindaco Nicola Rizzo, il consigliere comunale Giovanni D'Aguanno di Fratelli d'Italia, interviene sulla situazione indecorosa in cui versa.

"In un periodo non troppo lontano dai nostri giorni, il decoro, la pulizia e l’organizzazione del nostro cimitero comunale rappresentava motivo di vanto per la nostra città - scrive il consigliere D'Aguanno - a seguito di diverse lamentele di nostri concittadini che mi hanno denunciato lo stato indecoroso in cui versa oggi il nostro cimitero comunale, ho avuto modo di constatare, purtroppo, lo stato dei luoghi; i campi comuni sono coperti da erbacce e in alcuni casi sovrastano le lapidi dei nostri defunti; tra le tante criticità ho anche appurato la mancanza, all’interno dei viali del cimitero, di mastelli e/o contenitori per

effettuare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti".

D'Aguanno con la sua interpellanza fa presente che il comune impiega, all’interno del cimitero comunale, un dipendente a tempo pieno e due unità ASU (a venti ore settimanali ciascuno) e infine chiede di sapere "cosa l'Amministrazione comunale intende fare per rendere decoroso quel luogo, un tempo fiore all’occhiello della Città".