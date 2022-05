Marsala. Grillo vuole aumentare la tassa di soggiorno, i consiglieri non sono d'accordo

27/05/2022 06:00:00

Ampio dibattito ieri pomeriggio in consiglio comunale a Marsala sull’eventuale aumento della tassa di soggiorno, che lieviterebbe di 1 euro per i campeggi , 2 euro al giorno per i b&b o case vacanza, per gli alberghi a 2 stelle 3 euro a notte, per i 4 e 5 stelle il prezzo sarebbe di 3,50.

Un aumento che comporterebbe una spesa non indifferente per i turisti che, comunque, non avrebbero in cambio alcun servizio offerto degno di particolare normalità. L’aumento della tassa, il cui ricavato per come previsto dalla normativa va speso per l’implementazione degli stessi servizi turistici, essendo essa stessa una tassa di scopo, non è ben accolta dalla maggioranza dei consiglieri comunali.

Per l’assessore Giuseppe D’Alessandro la maggiorazione dell’imposta comporterebbe un gettito in più di 80 mila euro, la commissione consiliare di settore ha esitato favorevolmente l’atto deliberativo proposto dall’amministrazione comunale.

Il punto del problema lo coglie il consigliere Gabriele Di Pietra che domanda all’assessore in aula: “L’aumento scaturisce da ragioni di pareggio di bilancio o dalla effettiva volontà di incrementare i servizi turistici?”, e l’altra questione poi è relativa a quali servizi potenziare se in realtà di servizi non ce ne sono?

Toni più duri vengono usati dal collega di gruppo di Di Pietra, Leo Orlando: “Mi aspettavo oggi il calendario degli eventi estivi piuttosto che parlare di aumento della tassa di soggiorno. Il crono programma qual è? Quale fascia di importo vi serve? Oggi non ce lo avete detto”.

Poi chiosa: “E’ una proposta scellerata quella che avete portato in aula”.

Anche il consigliere Piergiorgio Giacalone chiede che ci sia più chiarezza sulla visione, seppure l’amministrazione abbia predisposto un itinerario turistico che include i principali luoghi della città.

Ad oggi tuttavia ci sono difficoltà per i turisti a raggiungere la zona sud e nord della città dove ci sono i lidi, non c’è un ufficio turistico che possa chiamarsi tale, stessa difficoltà per raggiungere l’aeroporto di Birgi, molti si affidano a taxi privati e pure abusivi.

Il problema della programmazione, ha detto l’assessore D’Alessandro, è legata al bilancio e, dunque, alle somme previste e accantonate per quel settore.

L’assessore Oreste Alagna, con delega al Turismo, ha chiarito la mission dell’amministrazione comunale che è legata al potenziamento dei servizi turistici ma per farlo sarà necessario aumentare la tassa di soggiorno, potenziando così i servizi, dal decoro urbano ai collegamenti.

L’aumento della tassa di soggiorno non è una operazione meramente contabile, ha detto Alagna, e la stessa imposta andrà a finanziare le iniziative culturali che potenzieranno l’offerta turistica marsalese.

L’atto deliberativo trova un muro all’interno dell’aula, Nicola Fici ne ha chiesto il ritiro fino a quando non si capirà bene l’utilizzo di questa nuova somma in entrata con l’aumento della tassa di soggiorno.