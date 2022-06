Ciclismo: news dalla Star Cycling Lab

01/06/2022 14:28:00

Mancano 3 prove dei Campionati Granfondo e Mediofondo.





Star Cycling Lab ancora in classifica con due punte; Malko Miceli (18°) in gara a Capaci nel Grantour oggi con il compagno e DS Ninni Stella (14°) e Felice La Grutta (14°) in gara a Santo Stefano di Camastra in Coppa Sicilia, i ciclisti della compagine marsalese hanno tenuto botta e mantenuto la classifica invariata nelle loro rispettive categorie, piccola disavventura finita bene per Ninni Stella costretto a fermarsi durante la gara per soccorrere un avversario caduto malamente a causa di una buca mal segnalata. Nessun impegno questo week end per Giovanissimi, Esordienti e Allievi che altresì saranno in gara il 2 giugno a Palermo.