20/06/2022 12:09:00

E' stata ritrovata Francesca Ferdico, di 67 anni, la donna di Castellammare, trasferita in Toscana, di cui non si avevano notizie da sabato scorso.

La donna è stata ritrovata ieri pomeriggio nei pressi di Luco, poco distante da Borgo San Lorenzo, comune della provincia di Firenze dove la donna vive da qualche anno.

La donna, che soffre di demenza senile, è stata curata presso l'ospedale di Borgo San Lorenzo. Presenta infatti delle ustioni per la lunga esposizione al sole ed era disidratata.

Era stato il figlio, Alessandro Ragona, a chiedere aiuto, attraverso un post su Facebook. "Nostra madre è stata ritrovata – scrive il figlio Alessandro - ora è in ospedale per accertamenti. Ringrazio tutti per la vostra collaborazione e ringrazio tutte le forze dell’ordine che hanno fatto di tutto per ritrovarla”.