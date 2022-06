28/06/2022 12:37:00

I Carabinieri Forestali in servizio sull’isola di Pantelleria hanno salvato un esemplare di occhione (burhinus oedicnemus) ferito, trovato da alcuni cittadini in località “Punta Fram” ed in evidente difficoltà.

L'opersaizone dei giorni scorsi, rientra nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio, coordinati dal Reparto CC P.N. Aspromonte di Reggio Calabria, nel rispetto dell’ambiente ed a tutela e salvaguardia del patrimonio faunistico naturalistico del Parco Nazionale “Isola di Pantelleria”

L’esemplare, rientrante nella categoria delle specie protette, presentava una ferita ad un’ala e segni di tumefazione ad un occhio, verosimilmente ascrivibili ad uno sfortunato impatto con un autoveicolo. Dopo una prima assistenza prestata dal delegato LIPU di Pantelleria, in sinergia con il corpo forestale regionale. L'uccello è stato trasferito presso il centro di recupero fauna selvatica di Bosco della Ficuzza, al fine di approntare le cure necessarie all’animale, con l’intento precipuo di una tempestiva reimmissione in natura.