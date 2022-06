29/06/2022 08:45:00

Un'ondata di caldo così lunga non si era mai vista. E' già una settimana che in Sicilia la colonnina è stabilmente vicina ai 40 gradi.

Caronte non molla, per gli esperti ne avremo per un'altra settimana. L’ondata di calore in Sicilia, seppur con temperature meno elevate rispetto ai giorni precedenti. In particolare, le massime, si fermeranno intorno ai 37°-38°C tra Calabria e Sicilia. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Ionio poco mosso; Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso. Allerta rossa per le ondate di calore nella Sicilia Orientale, in tutto il resto dell'isola l'allerta resta arancione

A Trapani oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4653m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare mosso.