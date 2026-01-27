Non è finita: tre perturbazioni in arrivo sulla Sicilia tra pioggia e vento forte

27/01/2026 18:40:00

La Sicilia si prepara a nuovi giorni movimentati sul fronte meteo. L’Europa è entrata in una fase di intensa circolazione atlantica: un vero e proprio treno di perturbazioni, alimentato dalla depressione islandese, attraverserà il Mediterraneo portando piogge, venti forti e mari agitati.

Non si tratterà di un singolo peggioramento, ma di almeno tre impulsi perturbati destinati a susseguirsi da mercoledì fino al fine settimana.

Mercoledì 28 gennaio: fase di avvicinamento

La giornata di mercoledì rappresenterà una fase interlocutoria. Un primo nucleo instabile transiterà rapidamente nelle ore mattutine, con qualche pioggia sparsa seguita da schiarite.

I fenomeni non saranno particolarmente intensi, ma attenzione al vento di Libeccio: le raffiche potranno superare i 60-70 km/h nelle aree più esposte del Palermitano e del Trapanese. Le temperature resteranno miti, ancora influenzate da correnti subtropicali.

Tra mercoledì notte e giovedì il peggioramento più intenso

Il vero cambio di passo arriverà nella notte tra mercoledì e giovedì, quando un minimo depressionario si approfondirà rapidamente sul Tirreno, tra Sardegna e Sicilia, con valori di pressione fino a 990 hPa.

Questa sarà la fase più intensa della settimana:

piogge da moderate a forti

possibili temporali

fenomeni più probabili sui settori meridionali e centro-occidentali dell’Isola

La neve resterà confinata oltre i 1800 metri, complice l’aria ancora relativamente mite che precederà il fronte perturbato.

Giovedì: vento protagonista e mari molto agitati

Giovedì sarà soprattutto il vento a creare disagi. Con la rotazione delle correnti a Ponente e Maestrale, le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca, superando i 70-80 km/h lungo le coste tirreniche e occidentali.

I mari risentiranno pesantemente della situazione:

molto mossi già da mercoledì

già da mercoledì agitati o molto agitati sul Tirreno occidentale e nel Canale di Sicilia

Possibili criticità per i collegamenti marittimi.

Verso il weekend: possibile fase più fredda

La sequenza perturbata non si esaurirà con giovedì. Altri impulsi sono in coda sull’Atlantico e il fine settimana potrebbe riservare un passaggio più freddo e incisivo, con la possibilità di nevicate più diffuse sui rilievi principali, dalle Madonie ai Nebrodi, fino all’Etna.

Si tratta di una tendenza ancora da confermare nei dettagli, ma il segnale è chiaro: l’inverno non molla la presa.

Temperature e aree più esposte

Le temperature seguiranno l’andamento delle perturbazioni:

in aumento nelle fasi prefrontali con venti meridionali

nelle fasi prefrontali con venti meridionali in calo dopo ogni passaggio perturbato con l’arrivo del Maestrale

Nessuna ondata di gelo, ma un clima pienamente invernale.

La Sicilia orientale resterà in parte ai margini di questa fase, mentre i versanti occidentali e meridionali saranno quelli più esposti ai disagi.



