02/07/2022 07:00:00

Alla presenza di rappresentanti del M5S, PD, Cento Passi per la Sicilia, Sinistra italiana, PSI, si è costituito anche a Mazara il Comitato per le Primarie siciliane del campo Progressista - con l’obiettivo di guidare gli elettori nella scelta del prossimo candidato alla presidenza della Regione Sicilia e organizzare il gazebo per le elezioni.

Le primarie si svolgeranno il 23 luglio prossimo sia in modalità online che attraverso 32 punti fisici distribuiti sul territorio siciliano e potranno votare anche i ragazzi dai 16 anni in su. Non è prevista alcuna quota per esercitare il voto. Per partecipare sarà necessario registrarsi sul sito www.presidenziali22.it trasmettendo alla piattaforma una copia del documento di riconoscimento. Il Comitato nei prossimi giorni allestirà dei punti di iscrizione per chi ha meno familiarità con la tecnologia e desidera essere accompagnato nella registrazione. Le primarie rappresentano uno strumento di democrazia attiva e un’ampia partecipazione permetterà di sostenere con maggior forza il prossimo candidato di area progressista alle presidenziali regionali. I candidati sono Caterina Chinnici, Claudio Fava e Barbara Floridia.

"Un grandissimo in bocca al lupo a Barbara Floridia candidata per il MoVimento 5 Stelle alle primarie del campo progressista in Sicilia. Giovane, in gamba, donna e con uno spirito guerriero che incarna perfettamente i valori del nostro MoVimento. La persona giusta per il riscatto della nostra meravigliosa Regione. Insieme, uniti, possiamo farcela. In bocca al lupo, Barbara!" Così in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.