Calcio: Arbitri della sezione di Marsala promossi alle categorie superiori

05/07/2022 08:00:00

Viva soddisfazione nella sezione di Marsala dell’Associazione Italiana Arbitri, al termine della ormai trascorsa, stagione sportiva 2021/2022 tre attese promozioni nelle categorie superiori hanno galvanizzato l’ambiente: approdano in SERIE D provenienti dai ranghi regionali, l’arbitro Alessandro Angelo e l’assistente arbitrale Alessandro Rallo mentre per il calcio a 5, Mario Certa transita dalla CAN 5, alla CAN 5 ELITE, la commissione che gestisce gli arbitri TOP della serie A di calcio a 5.

“In serie D – dice il Presidente della sezione, Biagio Girlando – Angelo e Rallo vanno ad aggiungersi al confermato Vito Licari che opera come Assistente Arbitrale, e pure in SerieD abbiamo un osservatore nella persona dell’Avv Vito Buffa” In serie C la scontata riconferma come assistente di Giuseppe Licari e dell’osservatore Carmelo Parisi, che nella scorsa stagione ha anche fatto tre apparizioni in serie B. Riconfermati anche l’arbitro di Calcio a 5 Fabio De Pasquale alla CAN 5 ELITE e l’osservatore Nino Ditta, sempre nell’ambito della serie A di calcio a 5. “Anche a livello sezionale – dichiara l’organo tecnico Angelo Attinà – abbiamo avuto giovani arbitri che si sono espressi con grande determinazione nel settore giovanile in terza e seconda categoria, infatti dalla sezione transitano nei ruoli regionali gli arbitri Giuseppe D’Aguanno e Roberto Chargui, l’assistente arbitrale Gabriele Foderà e l’osservatore Claudio Bilardello. Ed anche nel futsal – continua Attinà – dobbiamo evidenziare il passaggio al CRA Sicilia di Christian Carrara, che si è ben distinto durante il campionato di Serie D e la Coppa Italia di Calcio a 5”. Sono notizie che lasciano ben sperare per il futuro dei nostri arbitri che ogni domenica portano in giro per l’Italia il nome della città di Marsala. In conclusione ci preme sottolineare un'altra promozione in Serie D, si tratta dell’arbitro marsalese Giuseppe Gargano, trasferitosi per studio alla sezione di Bologna qualche anno fa’ ed adesso anch’egli inserito nei ruoli nazionali.