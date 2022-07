A Salemi tredici nuovi vigili del fuoco volontari

08/07/2022 18:15:00

Concluso, oggi, il corso di formazione teorico-pratico per “Volontari dei Vigili del Fuoco” riservato al personale regolarmente iscritto negli elenchi del Comando provinciale di Trapani.Il corso, iniziato il 6 giugno, ha avuto una durata di 120 ore di cui 16 ore di lezioni teoriche e 104 ore di addestramento pratico.

Al termine del percorso formativo, molto impegnativo, i 13 partecipanti hanno sostenuto gli esami di verifica dell'apprendimento, affrontando una prova teorica e una simulazione di intervento. Il Corso ha avuto la finalità di preparare 13 Vigili del fuoco volontari, al fine di consentire al distaccamento volontario di Salemi di ricevere una nuova linfa per far fronte al duro lavoro specialmente durante questa stagione calda con i numerosi incendi che stanno interessando l’intero territorio provinciale di Trapani.

A fine Corso sono stati sostenuti gli esami teorici e pratici, alla presenza della commissione presieduta dal comandante provinciale di Trapani Michele Burgio, il quale si è complimentato con i partecipanti per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata. Il comandante Burgio, inoltre, ha espresso un ringraziamento allo staff didattico-logistico per l'organizzazione del Corso, che si è svolto seguendo le direttive vigenti in materia di anti-covid.

Il superamento con esito positivo del Corso di primo ingresso è requisito necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale di vigile del fuoco; pertanto, da domani i 13 vigili del fuoco volontari andranno a rafforzare il dispositivo di soccorso del distaccamento di Salemi.