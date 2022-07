A Mazara la cerimonia per le Bandiere Verdi, le spiagge a misura di bambino

11/07/2022 00:45:00

Danzatrici e danzatori della Dance Works con le coreografie e la regia di Carla Favata, nel suggestivo scenario della spiaggia in città di Mazara del Vallo, hanno aperto la cerimonia della 15^ edizione del conferimento delle Bandiere Verdi: le spiagge a misura di bambino selezionate da 2860 pediatri.

Le Bandiere Verdi 2022 sono state assegnate quest’anno a 153 città italiane e straniere. Il riconoscimento, ideato dal pediatra Italo Farnetani, prevede che le Bandiere Verdi abbiano in comune alcune caratteristiche: servizi adatti ai bambini e alle famiglie, sufficiente spazio tra gli ombrelloni in modo da poter far giocare i bambini vicino ai genitori, l'acqua non deve divenire subito alta in modo tale che il bambino possa entrarci liberamente, anche se è necessario sempre una tutela da parte dei genitori e dagli assistenti di spiaggia adatti al salvataggio.



Lo spettacolo di Carla Favata ha accompagnato i sindaci intervenuti e gli spettatori in un’atmosfera di musica e danze che hanno interpretato il senso della manifestazione: la spiaggia a misura di bambino, l’attenzione, il gioco ed anche la sicurezza con cui le famiglie si prendono cura dei loro bimbi.



Lo spettacolo itinerante ha dapprima condotto i partecipanti nel piazzale Quinci per assistere ad una simulazione di salvataggio coordinata dal corpo militare della Croce Rossa e Capitaneria di Porto. Il corteo ha quindi raggiunto piazza Plebiscito, accolto dall’orchestra dell’Istituto comprensivo Pirandello.

A fare gli onori di casa il sindaco Salvatore Quinci che ha accolto al Collegio dei Gesuiti le delegazioni di sindaci e assessori provenienti da Abruzzo, Calabria, Marche, Puglia, Romagna,Toscana e Sicilia. Proprio al sindaco di Mazara il prof. Italo Farnetani ha consegnato per primo il riconoscimento per l’anno 2022 per la spiaggia di Tonnarella già insignita nel 2021.

Hanno partecipato i sindaci e amministratori di:

Alba Adriatica - Abruzzo - (assessore all’ambiente Nicolino Colonnelli);

Tortoreto - Abruzzo - (vice sindaco Arianna Del Sardo);

Castiglione della Pescaia - Toscana - (sindaco Elena Nappi);

Bellaria Igea Marina - Emilia Romagna - (assessore Flaviana Grillo);

Caulonia Marina - Calabria - (assessore Antonella Ierace);

Nicotera - Calabria - (assessore Robertino Massara);

Roccella Ionica - Calabria - (sindaco Vittorio Zito);

Cupra Marittima - Marche - (sindaco Alessio Piersimoni);

Ginosa - Puglia - (vice sindaco Nunzio Riccardi);

Noto - Sicilia - (sindaco Michele Figura);

Menfi - Sicilia (sindaco Antonella Mauceri);

Campobello di Mazara - Sicilia - (sindaco Giuseppe Castiglione);

Marsala - Sicilia - (assessore Michele Milazzo);

Santa Croce Camerina - Sicilia- (assessore Caterina Gambino).

Nel corso della cerimonia si è svolta la tavola rotonda scientifica coordinata dal prof. Goffredo Vaccaro sul tema “ "Un mondo di mare per i bambini, l'importanza della telemedicina" con l'obiettivo di creare servizi per rendere sempre più sicuro il mare dei bambini proponendo un maggior uso della telemedicina che permette di garantire l'assistenza pediatrica anche nelle più lontane località marine perché è importante che i bambini possano disporre dell'assistenza del pediatra.

Hanno relazionato: il maggiore generale dott. Gabriele Lupini, il prof. Giovanni Corsello, la dott.ssa Rosaria La Bianca, la prof.ssa Francesca Farnetani, il dott. Giuseppe Vella ed il dott. Roberto Trunfio.

La consegna delle Bandiere Verdi 2022 è stata coordinata dal dott. Angelo Tummarello.