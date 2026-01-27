Mazara: Ottica Medical Vision vince il concorso "La più bella vetrina natalizia 2025"

27/01/2026 22:45:00

Si è svolta nella Sala Giunta del Palazzo di Città la cerimonia di premiazione del concorso “La più bella vetrina e installazione natalizia 2025”, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di valorizzare la creatività, il senso civico e il decoro urbano durante il periodo delle festività.

Il tema della Pace e i colori simbolo

Il concorso, che per l’edizione 2025 aveva come tema centrale la Pace, invitava gli esercenti a realizzare allestimenti ispirati a questo valore universale, utilizzando prevalentemente i colori bianco e rosso.

Cinque le vetrine partecipanti, tutte particolarmente curate e apprezzate:

Ottica Medical Vision

Etiopia Moda

Unique

Le Sac

Underwear & Colors

Vince Ottica Medical Vision

A decretare la vittoria è stata la giuria composta dall’assessore al Decoro Urbano Isidonia Giacalone, dall’architetto comunale Antonia Russo e dal geometra Filippo Zichittella, che ha premiato la vetrina di Ottica Medical Vision, attività situata in via Castelvetrano.

La motivazione della giuria

“La composizione scenografica, incentrata sulla ruota panoramica, si distingue per originalità e immediatezza comunicativa. La giostra, tradizionalmente legata alla nostra infanzia e al gioco condiviso, diventa metafora universale di armonia, inclusione e movimento circolare, richiamando l’idea del mondo che gira senza conflitti, perché ogni individuo trova il proprio spazio.Gli addobbi di dolciumi, pensati per i bambini, rafforzano il linguaggio della semplicità e della condivisione. La vetrina risulta molto luminosa, capace di catturare l’attenzione della gente, senza perdere coerenza con il messaggio simbolico della Pace.”

La cerimonia di premiazione

Alla cerimonia hanno preso parte, oltre ai membri della giuria e ai titolari delle attività partecipanti, anche il sindaco Salvatore Quinci, l’assessore Isidonia Giacalone e una rappresentanza della 2ª Commissione consiliare.

Presenti inoltre: il pittore Pietro Barbera, che donerà alla vincitrice una tela personalizzata; Toni Russo, in rappresentanza dell’associazione Cunabula, che ha offerto un biglietto per due persone per lo spettacolo di Enzo Iacchetti, in programma il 24 aprile al cineteatro Rivoli.

I ringraziamenti istituzionali

Nel suo intervento, il sindaco Quinci si è complimentato con tutte le aziende partecipanti, sottolineando come abbiano saputo interpretare pienamente lo spirito di condivisione dell’iniziativa.

L’assessore Isidonia Giacalone, oltre a ringraziare le attività commerciali e il personale comunale per l’organizzazione del concorso, ha espresso un ringraziamento speciale ai fotografi Francesco Sciacchitano, Damiano Asaro e Giovanni Pisciotta per il loro contributo al progetto “Natale a Mazara: uno Sguardo d’Autore”.

Appuntamento al Natale 2026

Il concorso “La vetrina più bella” tornerà anche il prossimo anno: l’appuntamento è già fissato per Natale 2026, con l’obiettivo di continuare a rendere la città sempre più accogliente, creativa e partecipata.



