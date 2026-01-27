Marsala: a Palazzo Municipale il piccolo Gabriele Pellegrino protagonista di The Saints 2

27/01/2026 18:35:00

Visita speciale a Palazzo Municipale di Marsala per la famiglia Pellegrino. Papà Roberto e mamma Giulia hanno presentato al sindaco Massimo Grillo il piccolo Gabriele, protagonista del docufilm The Saints 2, prodotto per Fox Nation e girato anche in provincia di Trapani.

La serie, narrata da Martin Scorsese, è dedicata alle tradizioni religiose nel mondo. Tra gli episodi, la scena della Natività (ne abbiamo parlato qui su TP24) ha visto la partecipazione del bambino marsalese, scelto – a meno di un anno di età – per interpretare la nascita di Gesù.

«Sarà un’esperienza speciale da raccontare in futuro», ha commentato il sindaco Grillo, sottolineando il valore simbolico del ruolo. L’incontro si è concluso con la consegna di un libro con dedica e una foto ricordo.



