Istituzioni

Dai Comuni
27/01/2026 18:35:00

Marsala: a Palazzo Municipale il piccolo Gabriele Pellegrino protagonista di The Saints 2

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/marsala-a-palazzo-municipale-il-piccolo-gabriele-pellegrino-protagonista-di-the-saints-2-450.jpg

Visita speciale a Palazzo Municipale di Marsala per la famiglia Pellegrino. Papà Roberto e mamma Giulia hanno presentato al sindaco Massimo Grillo il piccolo Gabriele, protagonista del docufilm The Saints 2, prodotto per Fox Nation e girato anche in provincia di Trapani.

 

La serie, narrata da Martin Scorsese, è dedicata alle tradizioni religiose nel mondo. Tra gli episodi, la scena della Natività (ne abbiamo parlato qui su TP24) ha visto la partecipazione del bambino marsalese, scelto – a meno di un anno di età – per interpretare la nascita di Gesù.

 

«Sarà un’esperienza speciale da raccontare in futuro», ha commentato il sindaco Grillo, sottolineando il valore simbolico del ruolo. L’incontro si è concluso con la consegna di un libro con dedica e una foto ricordo.



