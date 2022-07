L'ultima fermata di Serena Moneta prima del ritiro è la Sigel Marsala

14/07/2022 18:59:00

É finita per cedere alle lusinghe della Sigel Marsala Volley Serena Moneta, undicesimo e ultimo elemento a legarsi in azzurro per la stagione 2022/2023 di A2. L'opera di convincimento lunga anni da parte del direttore sportivo Maurizio Buscaino ha portato i suoi frutti con la firma dell'attaccante di Tradate (Varese) con tante presenze in A1 e A2. Classe 1990, Moneta che è una schiacciatrice-ricettore consegnerà alla Sigel una invidiabile conoscenza della categoria dall'alto delle oltre 100 presenze in serie A, oltre che solidità in attacco ed in seconda linea. Per l'atleta si tratta della decima annata di serie A e il suo inserimento nella squadra conclude un vivace mercato targato "Bracci/Buscaino".

: Serena Moneta è cresciuta nel Volley Orago con cui nel 2006 ha ottenuto la promozione in B1. Carriera sempre in crescendo e costellata di campionati vinti: dopo due stagioni a Carnago (B1) ha conquistato l’A2 con Casalmaggiore (2011) e l’anno successivo ha concesso il bis a Ornavasso, vincendo anche la coppa Italia di B1. Tra le fila delle api giallonere è arrivato l’esordio nella seconda serie nazionale ed anche uno storico doppio salto consecutivo che ha portato Ornavasso in A1 (2013). A gennaio del 2014 il trasferimento a Scandicci (A2) e nel 2015/16 l’esperienza a Monza, durata però solo una manciata di partite a causa di un brutto infortunio al ginocchio che le ha precluso la possibilità di continuare a giocare nel resto della stagione.Nella stagione successiva riparte dalla Lardini Filottrano (A2). Nella stagione 2016/17 ritorna in campo in A1 con la Unet Yamamay Busto Arsizio per poi trasferirsi nell'annata di A2 2017/2018 alla P2P Baronissi. L'anno dopo sempre A2 con le salentine del Cuore di Mamma Cutrofiano in cui ottiene una preziosa salvezza. Nell'estate 2019 pare fatta con Marsala, ma finisce per firmare in Sicilia con la Seap Dalli Cardillo Aragona in B1. Saranno in totale due stagioni di B1 (di cui la prima da capitano) di grandi soddisfazioni, mentre nella terza è riconfermata nell'avventura delle siciliane in serie A2, ma le parti assieme alla società decidono di separarsi consensualmente a dicembre 2021. La seconda parte dell'ultima stagione gioca per le neroverdi della Green Warriors Sassuolo che centrano la partecipazione ai PlayOff A2 2021/2022. qui per maggiori info): "".​Finora Serena aveva sfiorato più volte, paradossalmente, di diventare una giocatrice di Marsala, ora che lo è auguriamo a noi e a Lei una stagione di successi e di fare strada assieme. E a Serena che è una specialista della sabbia auguriamo che arrivi più in fondo possibile al tabellone di Vivo Lega Volley Summer Tour e di divertirsi. Buona estate!

Emanuele Giacalone