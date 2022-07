Sabato Cateno De Luca a Marsala

15/07/2022 02:25:00

E’ fissata a Marsala per Sabato 16 Luglio con inizio alle Ore 17.00, partendo da Piazza della Vittoria ( di fronte Teatro Impero e proseguendo a piedi tutta la via XI Maggio per arrivare alle Ore 17.30 in Piazza della Repubblica ( Piazza Loggia ) la prima tappa elettorale dell’ On. Cateno De Luca candidato alla Presidenza della Regione Siciliana alle prossime elezioni regionali che si terranno in autunno, per incontrare tutti i commercianti, cittadini e simpatizzanti di Sicilia Vera.

Pertanto si invitano tutti gli organi di stampa, tutti i cittadini liberi e forti, tutti i rappresentanti dei movimenti politici locali, tutte le associazioni di categoria a partecipare a questo primo incontro pubblico con L’ On. Cateno De Luca, è importante la partecipazione massiccia di tutti per dare alla Sicilia un futuro migliore e dignitoso.