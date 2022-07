Sicilia, morto l'82enne preso a calci e pugni per una mancata precedenza

Erice, soldi e finti ticket per il parcheggio. Arrestato un truffatore

Finti ticket e soldi per il parcheggio dai turisti che sostavano in Viale Porta Spada ad Erice. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto per truffa, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto...