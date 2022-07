La Tosca, lo swing, i concerti: appuntamenti per tutti i gusti in provincia di Trapani 

16/07/2022 06:00:00

Tanta musica questo fine settimana, dal concerto di dall’opera in scena a Trapani alle atmosfere swing a San Vito Lo Capo.

Ma anche appuntamenti con i libri a Marsala, gli spettacoli teatrali, le riflessioni per i trent’anni dalle stragi a Favignana e un tributo speciale a Eugenio Scalfari al Parco Archeologico di Lilibeo.

Vediamo in ordine i principali appuntamenti.

Spicca nel cartellone degli eventi dell'estate a Salemi il concerto di Malika Ayane, che si esibirà sul palco di piazza Alicia rispettivamente il 16 luglio alle ore 21.30.

Dopo il successo di venerdì 15 luglio, il cartellone degli eventi estivi del Luglio Musicale Trapanese propone anche domenica 17 luglio la “Tosca” di Giacomo Puccini, in coproduzione con il Teatro Coccia di Novara, con la regia Renato Bonajuto. Sul podio dell’Orchestra salirà Manuela Ranno. Maestro del coro Fabio Modica e Maestro del Coro di Voci Bianche Anna Lisa Braschi.Una Tosca che sarà una sorta di mediazione fra il passato e la contemporaneità, uno specchio che unisce suggestioni diverse, epoche e mondi.

Sabato 16 luglio, ore 21.00 presso la sala conferenze del Parco Archeologico di Lilibeo, verrà proiettato documentario Scalfari. A sentimental journey di Michele Mally, a ingresso gratuito. Si tratta di un ​​doveroso omaggio a Eugenio Scalfari, il fondatore de La Repubblica, scomparso giovedì scorso all'età di 98 anni. Già tanto è stato raccontato sull'intellettuale, il giornalista, il fondatore di "La Repubblica" la cui vita ha attraversato la storia del nostro Paese. Ma chi era l'uomo dietro il grande personaggio pubblico? L’iniziativa è organizzata dall’Associazione 38° parallelo, in collaborazione con il Parco Archeologico di Lilibeo e la media partnership di Tp24.

Sempre a Marsala, alla Biblioteca Sociale di Otium (via XI Maggio 106) proseguono le conversazioni sui libri con l’Estate Otiosa 2022. Sabato 16 luglio alle 19.00, sarà la volta dello psicoterapeuta Girolamo Lo verso che in dialogo con la Presidente del Tribunale di Marsala Alessandra Camassa ci racconterà del suo Quando Giovanni diventò Falcone, un libro che è diventato già una pietra miliare per comprendere bene quegli anni e i loro accadimenti. Domenica 17 luglio alle 19.00, con Antonio Ortoleva e il suo Non posso salvarmi da solo Jacon, storia di un partigiano in dialogo con il suo editore Ottavio Navarra ci aiuterà a comprendere a fondo la questione partigiana e a collegarla con i sacrifici umani del 1992.

Da non perdere l'appuntamento, sabato 16 e domenica 17 luglio, con Le Orestiadi di Gibellina, che porta in scena un week end di spettacoli nel segno della memoria e, in particolare, alla volontà di non dimenticare le terribili stragi di mafia, di cui quest'anno ricorre il loro trentesimo anniversario. Sabato 16 luglio va in scena “Nel Nome di Maria” di Chiara Gambino (con Chiara Gambino e Alba Sofia Vella - musiche Domenico Gargano), che trae spunto e rielabora un fatto di cronaca mafiosa avvenuto a Palermo il 14 Novembre del 1982. CioÌ€ che ha preceduto la stesura della drammaturgia eÌ€ un tarlo che segna l’intera messa in scena: “Sarebbe potuto andare diversamente?”. Domenica 17 luglio "È la notte un raduno d’ombre", dagli appunti su Falcone e altri testi di Franco Scaldati con la regia di Franco Maresco e con l'attore Melino Imparato, unica data in Sicilia dopo il debutto al Teatro Mercadante di Napoli il 22 maggio, è una produzione Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, in collaborazione con Associazione Lumpen.



Tornando alla musica, a San Vito Lo Capo debutta la seconda edizione di “Colomba Bianca Swing Festival”: la rassegna promossa dal Comune in collaborazione con la cooperativa vitivinicola siciliana che dà il nome ad uno degli eventi più attesi dell’estate trapanese. Domenica 17 luglio, ore 21.30 al Giardino del Palazzo La Porta, in concerto FRANCESCO GUAIANA QUARTET, in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” - Trapani (Formazione: Giovanni Balistreri - Sax tenore; Francesco Guaiana - Chitarra; Vito Vulpetti - Basso; Emanuel Sapienza - Batteria).

A Valderice, secondo appuntamento di Terrazza d'Autore, la rassegna letteraria curata da Ornella Fulco e Stefania La Via. Domenica 17 luglio, alle 21.00 al Teatro comunale "On. Nino Croce di Valderice" si esibirà il gruppo musicale Alenfado con le voci narranti Stefania La Via e Roberto Crinò per lo spettacolo “Nostos, viaggi di ritorno. Tra sonorità e parole”. La magia della musica mediterranea, con le sue sonorità, si unisce al ritmo della narrazione, in prosa e in versi.

Proseguono anche la ricca programmazione di appuntamenti al Parco Archeologico di Selinunte. In questo luogo d’ incredibile fascino i fine settimana quest’estate sono davvero da non perdere. Ogni venerdì, sabato e domenica di luglio si potrà entrare a Selinunte dalle 19.30 a mezzanotte (ultimo ingresso alle 23). Alle 21,30 si potrà partecipare alla visita guidata di CoopCulture, i visitatori si incammineranno verso la Collina Orientale per ascoltare mitologia, storia e aneddoti sulla fondazione e lo sviluppo della città, nemica da sempre della vicina Segesta. E’ solo uno spunto, ma le guide lo raccoglieranno per descrivere i tre templi maggiori: il Tempio E o Heraion, il Tempio F, e il Tempio G; e accanto, come non notare le macchine in scala reale, della mostra “Ars Aedificandi” di MondoMostre che raccontano i processi costruttivi dell’antichità. Al Baglio Florio invece, già venerdì ha preso il via per due weekend il Selinunte Mediterraneo Festival. Dopo il concerto del quartetto TellKujira, una sorta di rock band in forma di quartetto classico, sabato 16 luglio, ore 21.30, sarà la volta di Luca Tilli e Sebi Tramontana, un duo specialista nelle improvvisazioni d’avanguardia, e a seguire, Soundpainting, l’arte della composizione istantanea, inventata dal compositore newyorkese Walter Thompson. Domenica 17 luglio, sotto il Tempio di Hera, alle 19,30 il festival offrirà ai visitatori del Parco, un recital di uno dei più giovani e interessanti trombettisti e compositori italiani, Gabriele Mitelli, con il batterista Cristiano Calcagnile. Alle 21,30 il concerto dei Pipeline 8.

Per chi vuole seguire un viaggio alla ricerca del tempo giusto e del momento giusto per cambiare il proprio destino, domenica 17 luglio, alle 21.00, al CineTeatro Ariston va in scena “La lampada di Agrabah”, spettacolo di teatro e danza in 5 atti.

Per commemorare il trentennale delle stragi, alle Egadi, nella splendida Favignana, domenica 17 luglio alle ore 21.30 all’ex Stabilimento Florio, incontro con PIF e proiezione del film “La mafia uccide solo d’estate”. Mentre martedì 19 luglio, sempre a Favignana ma in piazza Europa, appuntamento con il concerto della Libera Orchestra Popolare “Via D’Amelio 16.58: NON LI AVETE UCCISI”. Entrambi gli eventi si inseriscono all’interno della manifestazione A.N.M. ‘‘Un seme di Legalità’’ che ha avuto inizio con gli appuntamenti dello scorso 22 e 23 maggio, dei quali costituiscono l’ideale prosecuzione di un ricco calendario di riflessione nella lotta contro la mafia e la criminalità organizzata.

Sempre sul tema della legalità, a Marsala la settimana prossima si apre con due eventi da segnare in agenda: lunedì 18 luglio si terrà lo spettacolo teatrale ‘‘Notte di Legalità’’ che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del duo comico ‘‘I Sansoni’’ e martedì 19 luglio sarà protagonista l’orchestra di fiati del Conservatorio di Trapani ‘‘Antonio Scontrino’’, diretta dal Maestro Paolo Morana, con il concerto musicale ‘‘Note di Legalità’’. Entrambi gli eventi si terranno al Complesso Monumentale di San Pietro e sono organizzati dall’Associazione Nazionale Magistrati - Sottosezione di Marsala in sinergia con la locale Amministrazione comunale.

E per i più piccoli? A Mazara del Vallo continuano gli appuntamenti con il Teatro di Paglia domenica 17 luglio, alle ore 21,15 al Giardino dell’Emiro, "Un libro è per sempre".