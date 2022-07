Oddo confermato vice segretario nazionale del Psi 

18/07/2022 10:52:00

Si è concluso il Congresso nazionale del Psi, alla guida del partito è stato riconfermato Enzo Maraio, vice segretario nazionale Nino Oddo.

La linea politica che hanno espresso è chiara: ricerca di una proposta politica che veda insieme i tre soggetti aderenti al Pse.

Soddisfatto Nino Oddo: “Con fatica ma la politica, quella vera, torna centrale. Dopo i danni arrecati al sistema democratico dai populismi si avverte nel Paese maggiore consapevolezza rispetto al degrado di una classe politica inadeguata e di contenitori personalistici. I socialisti rimangono un riferimento certo per chi in Italia si riconosce nella giustizia sociale, le battaglie per i diritti civili, e nelle ragioni di uno sviluppo sostenibile”.

Oddo, che è il vice segretario nazionale del Psi ma anche il segretario regionale, in Sicilia sostiene la candidatura di Caterina Chinnici per le presidenziali del 23 luglio: “Il nostro sostegno alla candidatura dell’onorevole Chinnici, allo stesso tempo lavoreremo per allargare ulteriore al centro la coalizione che ha scelto di sostenerla”.

A Roma durante il congresso socialista è intervenuto anche Enrico Letta, segretario nazionale del Pd, intesa tra Pd e Psi va oltre la Sicilia e guarda alle nazionali: “Dobbiamo agire, assieme, perché siamo dentro questo casino incredibile. Ampia rappresentanza al territorio della provincia di Trapani, in Consiglio Nazionale del Psi oltre a Nino Oddo ci sono: Cathy Marino (Petrosino),Giuseppe Beninati ( Alcamo),Francesco Leone (Gibellina), Daniele Navetta (Trapani), Dino Manzo (Erice), Franco Spedale (Mazara del Vallo),Vita Barbera (Trapani), Maria Basirico' (Paceco), Anna Barbiera (Trapani), Colicchia Salvatore (Marsala).