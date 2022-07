Ancora fiamme ad Erice. Le proposte dei giovani contro gli incendi

Altro giornata di fuoco ad Erice. Un incendio ha interessato la zona di Ballata. Sul posto, ad operare, tre mezzi della Protezione Civile Humanitas, degli Angeli del Soccorso e Sos Valderice. Il fuoco ha interessato soprattutto terreni privati dove insistono anche degli alberi di ulivo.Sul posto sono intervenuti anche gli operai del corpo forestale e i vigili del fuoco assieme ai volontari di SOS Valderice.

Le fiamme hanno anche lambito alcune abitazioni rurali della zona.

L'incendio è stato spento intorno alle 16.

Nel corso della giornata di ieri 19 luglio si è tenuto un incontro tra i Giovani Democratici di Trapani e la Rete degli Studenti Medi di Trapani in materia di tutela del territorio allo scopo di contrastare eventuali incendi dolosi e attutirne l'impatto in vista del prossimo anno.

Si è arrivati ad elaborare alcune strategie di prevenzione e a stabilire un impegno condiviso nel portarle a termine:

1) l'istituzione di aree naturali protette o parchi nazionali in zone spesso soggette a incendi, in modo da poter ottenere apporti maggiori per prevenire fenomeni di quel tipo (esempli eclatanti possono essere quelli delle aree boschive di Erice, del Monte Cofano, di Bosco Scorace, complessivamente i territori dell’Agro Ericino).

2) incentivazione dei sistemi di controllo: riattivazione delle torrette se in disuso, installazione di telecamere e riparazione di sistemi già esistenti ma malfunzionanti, potenziamento della sorveglianza tramite droni e rimozione di eventuali ostacoli di natura giuridica per l'implementazione degli stessi.

3) ulteriori sistemi di verifica dell'operato degli enti preposti al controllo degli incendi.

4) lavorare sulla normativa relativa ai terreni incolti in periodi estivi (anti-incendio) e porre in atto le misure di controllo necessarie.