Nuova ondata di calore in Sicilia. Allerta rossa in provincia di Trapani

21/07/2022 07:35:00

Una nuova ondata di calore si abbatte sulla Sicilia, e il fine settimana sarà ancora più rovente. In tutto ciò aumenta il rischio incendi. La protezione civile regionale ha diramato un avviso con allerta rossa per il rischio incendi che riguarda diverse province siciliane, tra cui quella di Trapani, per la giornata di oggi, giovedì 21 luglio. Le temperature aumenteranno ancora nel fine settimana in Sicilia, soprattutto nelle zone interne.

Queste le previsioni meteo per la provincia di Trapani.

Giovedì, 21 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4736m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Venerdì, 22 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4693m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Sabato, 23 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4889m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.