Nasce ItalExit in provincia di Trapani, il movimento di Paragone

21/07/2022 07:00:00

Nasce anche in provincia di Trapani il movimento politico Italexit, quello dell'ex grillino Gianluigi Paragone.



Coordinatore provinciale è Adriana Cavasino, Responsabile Organizzativo, Paolo Morsellino, Tesoriere è Domenico Mangiaracina. C'è anche un Social Manager: Francesco Morini.

Questi i coordinatori nelle città. A Marsala Michelangelo Alagna è Coordinatore Politico, con Ignazio Ardagna responsabile organizzativo.

Castelvetrano: Sebastiano Leo, Coordinatore Politico, Alberto Maltese, Responsabile organizzativo.

Trapani: Ludovico Piccirilli, Coordinatore Politico, Edmondo Messana, Responsabile Cittadino, Patrizia Petricone, Tesoriere. Mazara del Vallo, Cavasino Adriana. Coordinatore Politico, Filippo Pace, Responsabile Organizzativo.

Venerdì 22 luglio a Palermo alle ore 15,30, presso l'Astoria Palace Hotel di via Montepellegrino 62, si terrà la conferenza stampa di presentazione del candidato di ItalExit alla presidenza della Regione Sicilia. Alla conferenza stampa saranno presenti il Segretario Nazionale del partito Gianluigi Paragone, il senatore Mario Michele Giarrusso e, in rappresentanza della direzione nazionale ItalExit, il dottor Giuseppe Sottile, la dottoressa Vittoria Di Bella e l'avvocato Luigi Savoca. In presenza di tutti i rappresentanti dei circoli provinciali e cittadini della Sicilia.