Giovedì a Custonaci la seconda giornata di "Un Borgo di libri ed Autori"

23/07/2022 20:00:00

Giovedì 28 luglio con la narrazione di Alberto Samonà si terrà la seconda serata della rassegna letteraria «Un Borgo di Libri ed Autori - Letture sotto le Stelle», idealmente nella parte orientale della Sicilia dove verranno scoperte le vicende del barone Casimiro Piccolo, grazie a Giulio che, incuriosito da quei luoghi di Capo d’Orlando in cui Casimiro visse, decide di farvi visita.

Il suo viaggio diviene, dunque, occasione per immergerci in un mondo ormai lontano, nella realtà di una famiglia aristocratica siciliana in cui si respira cultura e mito in una totale immersione nella natura. Panismo ed Arcadia insieme rivengono in un romanzo romantico ed ammaliante.