Volley B1:Alla GesanCom Fly Volley Marsala arrivano Martina Antico ed Alessandra Orto

24/07/2022 18:30:00

Sono quasi in dirittura di arrivo le attività di mercato per la composizione del roster 2022/2023 della GesanCom Fly Volley Marsala. Questo incessante lavoro assicura, a “Casa Fly", le prestazioni sportive di due atlete siciliane. Sono la conferma della centrale Martina Antico, classe 2002 ed il nuovo arrivo della palleggiatrice Alessandra Orto classe 1999.

Martina Antico, la scorsa stagione già fra i ranghi della Fly Volley, è stata un apporto fondamentale nelle economie di gioco delle libellule biancoazzurre culminato con la splendida promozione in B1. In tutti i suoi ingressi in campo, ha sempre risposto con concretezza ed attaccamento alla maglia, anche nei momenti di maggior difficoltà della squadra: Un esempio di trait d'union da seguire.

Alessandra Orto fa tutta la trafila delle giovanili con Pallavolo Sicilia partecipando al “Challenge Città di Torri" ed a due finali nazionali, under 16 ed under 18. Nel 2016/17 fa parte del roster in B2 della Planet di Pedara, la stagione successiva la gioca a Paternò e nel 2018/19 viene promossa in B2 con la Teams Volley Catania. Le successive due stagioni le gioca, sempre in B2, alla Saverio Macheda (RC) ed alla WeKondor Giarre, poi Cus Catania, dove fa un secondo posto nella finale scudetto dei campionati nazionali universitari, e Giarre nella stagione appena trascorsa.

“Sono onorata della chiamata da parte della Fly Volley Marsala, società che ha dimostrato serietà e determinazione nel volley siciliano e nazionale. Sono altresì contenta di ritrovare Coach Piero Camiolo, con cui ho già avuto il piacere di disputare un campionato di B2, certa che sotto la sua guida affronteremo questo campionato nel migliore dei modi, crescendo come squadra e come singole atlete. Inizio questa nuova avventura con tanta grinta e voglia di fare bene, consapevole che, quello di B1, sarà un campionato tosto. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne e tutto lo staff. In bocca al lupo a noi.”