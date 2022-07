Alcamo. Fuga di gas e esplosione in una palazzina del centro. Gravissimo un giovane

25/07/2022 11:38:00

Una fuga di gas. Poi l'esplosione. Paura ieri sera in via Parini ad Alcamo, nel centro storico della città. Una piccola palazzina distrutta dall'incendio scaturito da una fuga di gas. Un uomo che abitava la casa è rimasto ferito, si tratta di un giovane gambiano di 28 anni. Si trova ricoverato in condizioni molto gravi al centro Grandi Ustioni del Civico di Palermo.

Il giovane presenta ustioni molte parti del corpo e le sue condizioni sono gravi anche per aver respirato a lungo il fumo scaturito dall'incendio.

L'uomo si trovava all'interno della palazzina, riverso a terra, quando i vigili del fuoco sono entrati una volta spente le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono durate più di un'ora. Poi i rilievi del caso per capire la dinamica dell'incendio. Anche se non molti dubbi restano: infatti il primo piano era saturo di gas e, appunto, una sua fuga e una scintilla avrebbero causato l'esplosione. Oltre ai soccorritori sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine.