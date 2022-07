Messaafuoco, da Petrosino il contest fotografico sul cambiamento climatico. Ecco come partecipare

25/07/2022 13:00:00

Raccontare il cambiamento climatico con una foto.

E' il tema del contest fotografico #Messaafuoco, organizzato dall'associazione "Il Sorriso del Pinguino" con il patrocinio gratuito del Comune di Petrosino.

Il contest è giunto alla quarta edizione e quest'anno si affronta un tema molto attuale: il cambiamento climatico e la tutela del nostro pianeta. Un contest eco-sostenibile a cui possono partecipare tutti inviando foto su luoghi incantevoli messi in pericolo dall'uomo stesso, che rischiano di scomparire. Ma anche scatti che facciano emergere il lato positivo, con comportamenti e attività virtuose ed ecosostenibili. Il contest vuole sensibilizzare tutti alla tutela dell'ambiente, perchè il cambiamento climatico, e i danni che comporta, non è altrove, nè in un futuro lontano, ma nel nostro territorio, e adesso. Per partecipare basta inviare entro il 5 agosto una foto a ilsorrisodelpinguino@gmail.com indicando l'autore , data e luogo dello scatto, titolo della foto. La partecipazione è gratuita. Le foto verranno poi pubblicate sulla pagina Facebook "Il Sorriso del Pinguino" e votate dagli utenti social. Tutte le informazioni e il regolamento completo sulla pagina FB dell'associazione.

L'Associazione Il Sorriso del Pinguino nasce a Petrosino nel 2018, in seguito alla scomparsa di Francesca Agate, giovane ingegnere ambientale che si è sempre impegnata sui temi della sostenibilità ambientale e della tutela del territorio. In sua memoria sono state organizzate, dall'associazione in questi anni, diverse attività per portare avanti i suoi ideali e i valori sani e altruisti.