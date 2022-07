26/07/2022 18:00:00

Dopo la mensa, la giunta Tranchida "adegua" anche la tariffa idrica a Trapani.

L'acqua costerà del 10 per cento e cioè 10-15 euro in più all'anno. Lo ha deliberato la Giunta Tranchida che ha voluto "adeguare" le tariffe per il 2022 con l'obiettivo di garantire l'equilibrio economico-finanziario alla luce degli incrementi dei costi di gestione Energia elettrica in particolare. Frattanto, il Comune ha avviato i controlli per individuare gli utenti morosi.

Ma i soldi in più che sborseranno i trapanesi serviranno anche per gli interventi lungo la rete idrica per eliminare le perdite di acqua.