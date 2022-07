"No al sottopasso", nuovo incontro a Trapani dove non di placano le polemiche

28/07/2022 09:56:00

Riunione, assai partecipata, quella che si è svolta, ieri sera, nei locali della chiesta Madonna di Loudes di via Virgilio, a Trapani. Ad organizzarla, l'associazione regionale “Amici della terra” per affrontare le criticità inerenti la realizzazione del sottopasso. All'incontro hanno preso parte anche il comitato spontaneo “No al sottopasso”.

“ Io e l'architetto Carlo Foderà – spiega l'ingergenere Pietro Barbera - abbiamo esposto le notevoli criticità di quest'opera che non sarà utile alla città e potenzialmente dannosa. L'assemblea è stata partecipata da cittadini trapanesi alcuni dei quali direttamente coinvolti per temuto danno alle loro abitazioni di via Vespri e via Marsala, nonchè per le attività commerciali penalizzate da quest'opera. Continua la raccolta di firme per la petizione popolare contro il sottopasso. Presto – conclude - saranno promosse altre riunioni pubbliche, che prevedano il confronto diretto anche con gli amministratori comunali”.