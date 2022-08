Volley: Old Wild West affianca la Fly Volley nella prossima stagione di B1

04/08/2022 10:44:00

È tempo di sponsor e collaborazioni a “Casa Fly". Appena completato il roster per la prossima stagione di B1 2022/2023 la società lilibetana si sta prodigando per ampliare il parterre di Aziende a sostegno del progetto pallavolistico biancoazzurro. Questo intenso lavoro ha consentito l'ingresso del ristorante Old Wild West di Piazza Piemonte e Lombardo di Marsala.

Il prestigioso marchio, gestito dalla famiglia Modica, si affiancherà ai colori biancoazzurri per tutta la prossima stagione, merito di una programmazione sportiva che strategicamente concederà una ottima visibilità alle Aziende sostenitrici.

“Siamo orgogliosi di quanto stiamo facendo, dichiara il Presidente Maurizio Falco, l'ingresso di un marchio importante come Old Wild West porta prestigio alla nostra società sportiva e ci rende, sempre di più, veicolo di sviluppo e prosperità. Ringrazio personalmente la Famiglia Modica per averci concesso il loro sostegno.”