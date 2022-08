Tragedia in Sicilia. Uomo travolto e ucciso da un treno

06/08/2022 16:45:00

Tragedia a Fiumefreddo di Sicilia, in provincia di Catania. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno in transito.

La vittima è il ferroviere in pensione Antonino Costa, travolto dal treno IC T22 in transito, stamani, intorno alle 9.30, nella stazione ferroviaria di Fiumefreddo di Sicilia. Antonino “Nino” Costa era molto conosciuto in paese, anche perché titolare di un chiosco-bar in contrada Liberto.

Sul luogo, per le indagini volte a fare luce sulla tragedia, sono subito confluiti gli agenti della Polfer, i carabinieri della scientifica e i vigili urbani, che hanno anche cercato di contenere la folla radunatasi nella stazione ferroviaria.

La circolazione ferroviaria è stata bloccata per alcune ore, in attesa che la salma fosse rimossa su disposizione del magistrato di turno. Sulle cause di quello che viene sino ad ora ritenuto un incidente le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo.