Accesso a internet alle imprese agricole siciliane, pubblicato l'avviso

10/08/2022 14:10:00

È in pubblicazione l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato a individuare le aziende agricole lontane dai centri abitati interessate a fruire di infrastrutture di connessione e accesso alla rete internet.

A darne notizia è l’assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea Toni Scilla.

“Tradizione e innovazione – ha detto l’assessore - vanno di pari passo e sono elementi entrambi fondamentali per rendere l’agricoltura siciliana protagonista nei mercati nazionali ed internazionali. Rispetto a ciò stiamo pubblicando una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare le aziende agricole ricadenti in territori rurali particolarmente svantaggiati, che vogliono però connettersi con il mondo e restare al tempo con le evoluzioni del settore, dalla produzione alla promozione e commercializzazione dei prodotti”.

L’intervento è a valere sul PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 7.3 “Sostegno per l’istallazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online”.

“La mancanza di connettività – sottolinea l’assessore - rappresenta un vero ostacolo per il processo di digitalizzazione e di modernizzazione di quelle realtà agricole che, pur avendo il potenziare per crescere, insistono in territori svantaggiati poiché particolarmente lontani da zone abitate. Utilizzando le informazioni che ci perverranno in risposta all’avviso saranno individuate le soluzioni adeguate alle diverse realtà e saranno programmati gli interventi per la fornitura di infrastrutture di connessione e accesso alla rete internet”