 Giornata della Memoria, film con il sostegno della Regione al Parlamento Europeo

27/01/2026 10:11:00

Sarà proiettato oggi, martedì 27 gennaio, al Parlamento europeo, a Bruxelles, in occasione della seduta plenaria convocata nel Giorno della Memoria, il cortometraggio animato "La storia di Sergio", diretto da Rosalba Vitellaro e realizzato con il sostegno dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale.

Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Andra e Tatiana Bucci con Alessandra Viola (Rizzoli, 2020), il corto racconta la vicenda di Sergio De Simone, un bambino italiano deportato ad Auschwitz con la famiglia e successivamente trasferito nel campo di Neuengamme, ad Amburgo, dove, insieme ad altri venti piccoli prigionieri scelti dal dottor Kurt Heissmeyer, fu utilizzato come cavia umana per esperimenti medici dai nazisti. Tutti furono poi uccisi nei sotterranei di una scuola di Amburgo, a pochi giorni dalla fine della guerra. Decenni dopo, il giornalista tedesco Günther Schwarberg e la moglie Barbara Hüsing si impegnarono a restituire un nome e una storia a quei venti bambini.

Prodotto da Larcadarte Cartoons srl con il sostegno di varie istituzioni italiane e tedesche – tra cui l’Ambasciata tedesca in Italia, l’Unar, il Centro Padre Nostro di Palermo e la Regione Siciliana – il film, realizzato anche grazie a un ampio crowdfunding pubblico, rientra tra le iniziative finanziate nelle scuole siciliane dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale ed è stato inserito in un progetto sperimentale di orientamento per gli studenti, curato dalla Rete “Dalla Matita al 2D”, con capofila il liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo.

«Questa iniziativa, realizzata con il coinvolgimento degli studenti siciliani, sottolinea l’importanza di mantenere viva, soprattutto tra le nuove generazioni, la memoria delle atrocità della Seconda guerra mondiale e della Shoah – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Mimmo Turano – affinché la conoscenza della storia rafforzi i valori della pace, del rispetto dei diritti umani, dell’uguaglianza tra i popoli e della convivenza civile. Con questo progetto educativo, il governo Schifani intende dare il proprio contributo alla formazione di cittadini consapevoli e la scelta del Parlamento europeo di proiettare quest’opera, in occasione della seduta plenaria dedicata alle vittime dell’Olocausto, non può che renderci orgogliosi delle iniziative messe in campo per la scuola siciliana».

Il film "La storia di Sergio" sarà proiettato il 29 gennaio alla Camera dei Deputati, nell’ambito delle celebrazioni in memoria delle vittime della Shoah. Una terza proiezione è infine prevista il 31 gennaio a Palermo, nel corso di una manifestazione organizzata dalle scuole siciliane coinvolte nel progetto.





