12/08/2022 08:53:00

Nottata di temporali e allagamenti in tutta la Sicilia. Soprattutto in provincia di Palermo.

Nel capoluogo nella notte un grosso albero è crollato in via Libertà bloccando la strada.

Ma la notizia più grave arriva dall'Agrigentino, dove un uomo ha perso la vita perché colpito da un fulmine durante un temporale che nella giornata di ieri si è scaricato su Casteltermini, mentre stava pascolando il suo gregge di pecore. A trovare il 44enne è stato un passante che lo ha notato accasciato accanto al proprio cellulare.



Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, pioverà su tutta la Sicilia. Lungo i litorali saranno piogge deboli o al più moderate ma nelle zone interne potrebbero essere temporali. Naturalmente si tratta, in ogni caso, di precipitazioni brevi. Nel Palermitano è previsto qualche acquazzone un po’ prima dell’alba e poi nel primo pomeriggio ma in Sicilia la maggior parte delle precipitazioni son o previste nelle ore centrali della giornata. Le temperature saranno relativamente contenute perché non si dovrebbe andare oltre i 31 gradi e qualcosa, almeno dalle parti nostre. Ma l’umidità continuerà a farci non gradita compagnia e il mare avrà l’ondina che certo non scoraggerà la balneazione. Le notizie per il il fine settimana sono incoraggianti e quelle per la giornata di Ferragosto anche di più. E nei giorni a seguire non sono segnalati rischi di fenomeni estremi. Ma ne riparleremo.