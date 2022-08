19/08/2022 19:00:00

Dal 22 agosto fino al 27 agosto si svolherà, come sempre a Marsala, la VII edizione della "History and Politics Summer School", organizzata dal Polo Universitario di Trapani dell’Università di Palermo. “Il tema di quest’anno raccoglie e studia le sfide geopolitiche e culturali del nostro tempo – spiega Giorgio Scichilone, direttore della summer school – sintetizzato nel titolo: Planet, People and Peace, un programma che affronta ancora una volta le questioni più urgenti e cruciali di portata planetaria e che ricadono quotidianamente nella vita degli individui e dei popoli”. Si tratterà infatti di comprendere le cause e conseguenze della guerra in Ucraina, il ruolo dell’Europa e degli Usa negli scenari globali, le tematiche ambientali ed ecologiche. Le lezioni di studiosi prestigiosi e la collaborazione con università ed importanti istituti culturali sono il fondamento scientifico della scuola estiva che hanno fatto di questo appuntamento estivo in Sicilia un riferimento accademico e culturale internazionale.

L’inaugurazione e la conclusione della manifestazione sono aperte alla città e si svolgeranno presso il Complesso Monumentatale San Pietro a Marsala. Il 22 alle 17 ci sarà la prolusione del filosofo ed economista Daniele Archibugi e il 27 alle 10 Massimo Bray, direttore della Fondazione Treccani, chiuderà la VII edizione della summer school.