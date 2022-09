Il barman trapanese Daniele Giancontieri in gara al "Bartender Open Sicily" 

16/09/2022 08:56:00

Il barman Trapanese Daniele Giancontieri è stato selezionato per partecipare con la sua ricetta in chiave siciliana al "Bartender Open Sicily".

"E’ stata la mia occasione per creare una ricetta originale di un cocktail Siciliano - ci dice Giancontieri che ha già partecipato a diversi altri concorsi -. Ho pensato alla ricchezza della Sicilia e ho trovato l’equilibrio giusto tra odori, sapori ed emozioni per racchiudere in un bicchiere ciò che l’isola significa per me".

Il cocktail con il quale il barman gareggia si chiama SicilyMule, ed è il "Cocktail che racconta la Sicilia e i siciliani". Daniele partecipa rappresentando il locale SeiGradi drinkhouse Trapani.



Questa la ricetta di SicilyMule: Cordial di bitter Campari all’arancia siciliana 5 cl Amaro Averna Siciliano 3 cl Succo di limone siciliano di Trapani 1 cl succo di arancia siciliana di Ribera 1 cl top di ginger beer home Made al rosmarino di Erice siciliano.

Da adesso sei bartender saranno invitati a presentare le loro creazioni allo stand di Averna di Catania, e dopo il 20 settembre, la giuria del Campari Academy sceglierà la ricetta migliore che diventerà il prossimo cocktail ufficiale di Averna Spazio Open. Da questo momento potrà anche essere votato dagli utenti sul web cliccando qui.