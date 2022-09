Per la Coppa Italia domani alle 20:45 Marsala Futsal - Futsal Mazara

27/09/2022 07:11:00

Dopo la sosta del campionato di serie C1, l’attenzione è rivolta alla Coppa Itlalia, con il Marsala Futsal impegnata in casa contro il Futsal Mazara.

Si giocherà mercoledì 28 settembre, alle 20:45 presso il Palazzetto dello Sport “San Carlo” di Marsala, il match sarà valido per il secondo turno del girone eliminatorio della Coppa Italia.

Marsala e Mazara, due tra le squadre meglio attrezzate della serie C1, in virtù delle vittorie ottenute al primo turno risperttivamente contro il San Vito Lo Capo e lo Sporting Alcamo, si giocheranno gran parte della qualificazione, in questo attesissimo derby. A passare il turno, al termine della terza giornata, sarà infatti, soltanto la prima classificata, mentre la seconda dovrà attendere i risultati degli altri sei gironi.

Per il Marsala tutti a disposizione, tranne Gabriele Pellegrino per Mister Anteri, mantre sul fronte Mazara vi è solo l’incertezza della presenza dell’ex Ninni Sammartano.

A dirigere l’incontro saranno i signori Sebastian Colletta e Giuseppe Caico entrambi della sezione di Trapani.

Nell’intervallo del match saranno presentate le rose che comporranno l'intero settore giovanile del Marsala Futsal in collaborazione con la Cantera Pianto Romano, della stagione 2022/23, compresi Under 15, Under 17 e Under 19.

Giovanni Ingoglia