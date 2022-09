Domani piove. Allerta meteo in provincia di Trapani

28/09/2022 19:28:00

Piogge in vista domani in provincia di Trapani. La protezione civile regionale ha infatti diramato l'allerta meteo gialla per la Sicilia Occidentale.

Si prevedono precipitazioni da a isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli e puntualmente moderati sulla Sicilia occidentale, comunica la protezione civile regionale.

C'è apprensione a Trapani, dove nei giorni scorsi una bomba d'acqua ha provocato l'allagamento della città con danni enormi.

A Mazara del Vallo in via precauzionale l'amministrazione comunale ha attivato il personale di reperibilità e predisposto un piano di protezione civile nel caso di forti piogge e conseguente rischio allagamenti, con particolare riguardo all'attivazione delle pompe di sollevamento e, qualora occorra, all'interdizione al traffico di alcuni tratti viari.

A Marsala gli operai del Comune hanno ripulito lo sbocco a mare del fiume Sossio. Ma il rischio di esondazione è sempre possibile in presenza di intense precipitazioni che, ormai, sono diventate sempre più comuni. E quindi, pur avendo liberato la foce dalla vegetazione che ostruiva il regolare deflusso delle acque del Sossio, questo è costantemente oggetto di attenzione da parte della Protezione civile comunale. “Gli interventi preventivi che ho sollecitato e che sono stati eseguiti, afferma il sindaco Massimo Grillo, potrebbero rivelarsi insufficienti se non saranno accompagnati da analoghe azioni di pulizia da parte dei proprietari dei terreni limitrofi al fiume, soprattutto di quelli a ridosso del canale di scolo”. Sono quelli storicamente soggetti ad allagamenti, tenuto conto che la mancata rimozione di erbacce e sterpaglie - di competenza dei proprietari dei terreni stessi - è una delle principali cause di ostruzione degli sbocchi a mare. Pertanto, se da un lato il settore comunale Infrastrutture e Servizi ha già provveduto allo sfalcio di canne ed erbe infestanti a monte, liberando così le bocche di uscita sul mare, altrettanto si chiede ai suddetti proprietari per evitare pericoli per la incolumità pubblica e privata.