Ci vediamo a Capo Feto: domenica 2 ottobre con Legambiente per la pulizia dell’arenile

30/09/2022 09:33:00

I Circoli Legambiente Mazara e Marsala-Petrosino, col patrocinio del Comune di Mazara del Vallo,

in occasione della campagna nazionale di Legambiente ‘PULIAMO IL MONDO’, domenica 2 ottobre organizzano una iniziativa nell’area di Capo Feto, sito di interesse comunitario nel territorio di Mazara del Vallo, con dune sabbiose sulle quali crescono piante tipiche della macchia mediterranea.

I soci di Legambiente e i volontari di varie Associazioni ambientaliste invitano quanti volessero partecipare alla pulizia dell’arenile e dei percorsi interni dell’Oasi con la rimozione dei rifiuti abbandonati e loro prelievo da parte dell’Ente competente.

L’Appuntamento è alla fine della strada di Tonnarella alle ore 9:30.

Si consigliano scarpe da trekking. I sacchetti e i guanti per la pulizia saranno forniti sul postoi.

PULIAMO IL MONDO è una manifestazione di volontariato ambientale conosciuta a livello internazionale come Clean Up the World organizzata in Italia da Legambiente con la collaborazione con del Ministero dell’Ambiente, i Comuni e altre Associazioni di volontariato sensibili alla tematica ambientale.